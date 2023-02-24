В МИД РФ заявили, что Москва разделяет соображения КНР по урегулированию украинского кризиса

Мария Захарова Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Москве высоко ценят стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами, разделяют соображения Пекина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран. Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры. Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", - отмечается в нем.

"Именно этими соображениями были продиктованы наши предложения, выдвинутые ещё в конце 2021 г., по заключению Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора. Сожалеем, что наши конструктивные предложения были отвергнуты странами Запада", - отметила Захарова.

Ранее МИД КНР опубликовал заявление, в котором в частности содержится призыв к прекращению боевых действий на Украине и началу переговорного процесса.

"Что касается украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем", - говорится в комментарии Захаровой.

"Это подразумевает прекращение поставок на Украину западных вооружений и наёмников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с её территории", - отмечается в нем.

Захарова подчеркнула. что гражданам Украины, включая русскоязычное население и представителей нацменьшинств, должны быть гарантированы все неотъемлемые права, в том числе право говорить и учиться на родном языке. Она отметила, что следует отменить все незаконные ограничительные меры и отозвать политизированные иски в международных судебных инстанциях.

"Уверены, что продвижение по этому пути приведёт к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", - отмечается в комментарии представителя российского внешнеполитического ведомства.