В Белом доме сочли сложной реализацию мирного плана Китая по Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Инициатива Пекина по урегулированию ситуации на Украине не учитывает позиции всех сторон, поэтому ее будет сложно реализовать, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Китай предложил этот план, не проведя ни одного разговора между председателем Си Цзиньпином и президентом (Украины) Зеленским", - сказал Салливан в эфире NBC.

"Китайцы много проводят переговоров с русскими, но на самых высоких уровнях они не говорят с украинской стороной. Очень сложно продвигать такую мирную инициативу, когда проводится такая однобокая дипломатия", - добавил Салливан.

Говоря об отношениях США и Китая, он признал, что между странами наблюдаются проблемы в коммуникации, в частности, между военными. При этом Салливан заверил, что Вашингтон всегда готов к общению, чтобы избегать эскалации, просчетов и ошибок, но Пекин не идет на контакт.

На вопрос о том, намечены ли переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена в ближайшее время, советник президента США ответил отрицательно.

Однако Салливан добавил: "Я ожидаю, что они поговорят в какой-то момент в недалеком будущем".

В ходе другого интервью - телеканалу CNN Салливана спросили о позиции США в случае поставок Китаем оружия России. Он ответил, что в этом случае Пекин столкнется с ответными действиями. "Если это будет реализовано, то последуют реальные последствия для Китая. И я думаю, что руководство Китая взвешивает это, когда принимает решение", - заявил Салливан.

Ранее на этой неделе МИД КНР выступил с призывом к прекращению боевых действий на Украине и началу переговорного процесса.