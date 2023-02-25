ЕС ввел санкции против РНПК

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, принадлежит ЦБ РФ) включена в очередной санкционный пакет Евросоюза.

"На данный момент РНПК является главным перестраховщиком российских судов, экспортирующих нефть из России, включая флот "Совкомфлота", после того, как западные страховые компании отозвали покрытие для российских судовладельцев в связи с санкциями", - сказано в обосновании решения о введении санкций, опубликованном в Официальном журнале ЕС в субботу. Тем самым, деятельность РНПК смягчает эффект принятых в отношении России в связи с событиями на Украине рестрикций, сказано в документе.

Перед утверждением десятого пакета санкций европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что помимо РНПК под санкции может подпасть "Ингосстрах". Однако в субботней публикации упоминаний этой страховой компании нет.

В РНПК воздержались от комментариев относительно последствий включения компании в санкционный список.

По словам источника "Интерфакса" на страховом рынке, для самой компании последствия подобного решения не будут слишком болезненными, поскольку РНПК не перестраховывает свои риски за рубежом и иностранных активов у компании нет.

Вместе с тем санкции могут учитываться при рассмотрении ситуаций, связанных с рисками вторичных санкций для партнеров, предположил собеседник агентства. К примеру, применительно к договорам перестрахования с партнерами из стран СНГ это может привести к сокращению бизнеса. Но доля таких договоров перестрахования на российском рынке очень незначительна, продолжил собеседник агентства.

"Партнерами РНПК выступают в настоящее время все российские страховые компании. Но по закону они прекратили сотрудничество с перестраховщиками из недружественных стран еще в марте прошлого года. Теперь львиная доля страхового бизнеса перестраховывается внутри страны. В целом внешние угрозы для российских страховщиков в связи с появляющимися санкциями неприятны, но не разрушительны, так же и для бизнеса РНПК", - заключил собеседник агентства.

РНПК была создана в 2016 году как дочерняя компания Банка России, ее гарантированный капитал составляет 750 млрд рублей, объявленный капитал - 300 млрд рублей. Согласно действующему закону, не менее 50% несанкционных рисков, предназначенных в перестрахование, прямыми страховщиками в обязательном порядке должны быть предложены РНПК. После ухода с российского страхового рынка международных перестраховщиков из стран Европы и США РНПК стала лидером национальных перестраховочных программ для всех игроков страхового рынка.