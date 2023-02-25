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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:52

ИК "Тинькофф Инвестиции" может перевести активы клиентов в неподсанкционную компанию

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Инвесткомпания (ИК) "Тинькофф Инвестиции" в связи с информацией о введении Евросоюзом санкций против Тинькофф банка сообщила, что может перевести активы клиентов в неподсанкционную компанию.

"Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию. Все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут в полном объеме доступны в приложении "Тинькофф Инвестиций", - говорится в сообщении компании.

Инвесткомпания пообещала дополнительно прокомментировать ситуацию, как только полностью изучит текст решения Еврокомиссии.

Тинькофф Инвестиции
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