ИК "Тинькофф Инвестиции" может перевести активы клиентов в неподсанкционную компанию

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Инвесткомпания (ИК) "Тинькофф Инвестиции" в связи с информацией о введении Евросоюзом санкций против Тинькофф банка сообщила, что может перевести активы клиентов в неподсанкционную компанию.

"Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию. Все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут в полном объеме доступны в приложении "Тинькофф Инвестиций", - говорится в сообщении компании.

Инвесткомпания пообещала дополнительно прокомментировать ситуацию, как только полностью изучит текст решения Еврокомиссии.