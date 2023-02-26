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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:52

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 февраля

Новый пакет антироссийских санкций ЕС, землетрясение у берегов Сахалина, корабль Союз МС-23" пристыковался к МКС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Постановление Совета ЕС по 10-му пакету санкций в отношении РФ вступило в силу. В пакет вошли три банка, членов Совета Федерации и Госдумы, заместителей министров и госчиновников.

- Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в Охотском море возле Курил. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал, разрушений нет.

- Корабль "Союз МС-23" пристыковался к МКС для замены поврежденного "Союза МС-22". Корабль пробудет на орбите 215 суток.

- В ЦРУ считают, что Тегеран еще не принял решение о возобновлении ядерной программы. Об этом глава американского разведывательного ведомства заявил в интервью телеканалу CBS.

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