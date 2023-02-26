Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в Охотском море возле Курил

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на воскресенье в Охотском море возле Курильских островов, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Эпицентр находился в 102 км юго-западнее села Головнино (о. Кунашир) на глубине 63 км. Поземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители города Южно-Курильска (о. Кунашир), силой до трех баллов - жители села Малокурильское (о. Шикотан)", - рассказал собеседник.

Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал, разрушений нет.