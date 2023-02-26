Корабль "Союз МС-23" пристыковался к МКС для замены поврежденного "Союза МС-22"

Международная космическая станция Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Корабль "Союз МС-23" в беспилотном режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС), чтобы заменить в ее составе поврежденный метеороидом в декабре "Союз МС-22", следует из трансляции "Роскосмоса".

Причаливание и стыковка "Союза МС-23" к модулю "Поиск" российского сегмента МКС состоялась в 03:58 по Москве. Операция проводилась в автоматическом режиме под контролем специалистов на Земле.

По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 215 суток.

24 февраля в 03:24 мск ракета-носитель "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур.

На "Союзе МС-23" осенью на Землю сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

Корабль доставил на станцию 429 кг грузов, среди них - средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов "Взаимодействие-2", "Матрешка-Р", "Кардиовектор", "МСК-2", "Каскад", "Фаген" и "Пробиовит".

Беспилотный корабль также привез сменное оборудование для систем российского сегмента станции, средства приземления, технического обслуживания и ремонта, поддержки экипажа, профилактики неблагоприятного действия невесомости, санитарно-гигиенического обеспечения, защиты космонавтов от вредных воздействий, белье и контейнеры с рационами питания.

18 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты госкорпорации не выявили нарушений на радиаторе корабля "Союз МС-23". Проверка проводилась из-за случаев разгерметизаций систем терморегулирования на кораблях "Союз МС-22" в декабре и "Прогрессе МС-21" в феврале.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля. 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора. Предполагается, что поврежденный "Союз МС-22" спустят на Землю в беспилотном режиме.