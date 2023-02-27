Литовский завод "Еврохима" вновь приостановил производство

Предприятие надеется возобновить работу в начале марта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Литовский завод фосфорных удобрений Lifosa (входит в "Еврохим") вновь приостановил работу. Об этом сообщила BNS пресс-секретарь компании Индре Мажейкене.

"Причина – не зависящие от нас административные препятствия, связанные с расчетами с поставщиками сырья. Проверка процедур финансового перевода затянулась, наш платеж не дошел вовремя до поставщика, соответственно задержана поставка сырья на завод", - сообщила Мажейкене.

По ее словам, работа предприятия была приостановлена 22 февраля, ожидается, что она возобновится в начале марта.

Как сообщалось, Lifosa 10 апреля 2022 года также приостанавливал деятельность после того, как Евросоюз 9 марта ввел санкции против теперь уже бывшего бенефициара предприятия, российского бизнесмена Андрея Мельниченко. "Еврохим" 10 марта сообщил, что 9 марта Мельниченко перестал быть его бенефициаром, а также вышел из совета директоров.

С 24 мая на литовском предприятии действует временный администратор, задача которого – обеспечить работу завода без нарушения международных санкций. В начале августа завод возобновил работу после четырехмесячного простоя, а в сентябре вновь приостановил из-за нехватки одного из основных видов сырья - аммиака - и резкого подорожания природного газа. Работа предприятия была возобновлена 20 декабря.

В середине октября временный администратор компании одобрил назначение главой Lifosa бывшего топ-менеджера "Еврохима" Андрея Савчука.