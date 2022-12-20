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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Литовский завод "Еврохима" возобновил производство

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Литовский завод фосфорных удобрений Lifosa, входящий в "Еврохим" и приостановивший деятельность в сентябре, возобновил производство, сообщила агентству BNS пресс-секретарь предприятия Индре Мажейкене.

"Возобновляется деятельность во всех производственных подразделениях. Сегодня (во вторник - ИФ) произведены первые тонны диаммонийфосфата - основной продукции предприятия", - сказала Мажейкене.

Ранее сообщалось, что в простое находится 21% рабочих, предприятие надеется постепенно вернуть их обратно по мере наращивания производства. На различных вспомогательных работах занят 71% сотрудников.

По данным Фонда социального страхования, в компании работает 909 человек.

Lifosa 10 апреля приостановил деятельность после того, как Евросоюз 9 марта ввел санкции против теперь уже бывшего бенефициара предприятия, российского бизнесмена Андрея Мельниченко. "Еврохим" 10 марта сообщил, что 9 марта Мельниченко перестал быть его бенефициаром, а также вышел из совета директоров.

С 24 мая на литовском предприятии действует временный администратор, задача которого – обеспечить работу завода без нарушения международных санкций. В начале августа завод возобновил работу после четырехмесячного простоя, а в сентябре вновь приостановил из-за нехватки одного из основных видов сырья - аммиака - и резкого подорожания природного газа.

В середине октября временный администратор компании одобрил назначение главой Lifosa бывшего топ-менеджера "Еврохима" Андрея Савчука.

Lifosa Еврохим Литва
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