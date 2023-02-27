Евросоюз продлил санкции против Белоруссии за репрессии и поддержку СВО

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС продлил до 28 февраля 2024 года ограничительные меры против Белоруссии в связи с репрессиями в стране и в связи с тем, что Минск поддерживает действия России на Украине. Об этом говорится в коммюнике совета.

"Решение было принято на основе ежегодного обзора" и "с учетом сохраняющейся серьезности внутренней ситуации в стране", а также "продолжающейся причастности Белоруссии" к российской военной операции, сообщил совет.

"С августа 2020 года ЕС последовательно вводил санкции против тех, кто несет ответственность за внутренние репрессии и нарушения прав человека в Белоруссии", - говорится в коммюнике

Ограничительные меры состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов включенных в перечень физических и юридических лиц. В этот список сейчас входят 195 человек, включая президента страны Александра Лукашенко, и 34 организации.

Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства подсанкционным лицам прямо или косвенно.

В отношении Белоруссии также продолжают действовать адресные экономические санкции, включая ограничения в финансовой сфере, торговле, по товарам двойного назначения, технологиям и телекоммуникациям, энергетике, транспорту и другим секторам.

В Брюсселе заявили, что Евросоюз "полон решимости исправить ситуацию с правами человека в стране и продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе посредством помощи гражданскому обществу и независимым СМИ".