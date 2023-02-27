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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине, пока РФ не развернула экономику полностью

Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине, пока РФ не развернула экономику полностью
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает настоящий момент благоприятным для того, чтобы остановить конфликт на Украине.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент", - заявил Лукашенко в интервью китайским СМИ, передает в понедельник госагентство БелТА.

"И Россия готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию", - добавил белорусский президент. Он отметил, что Москва изначально стремилась к миру, проведя два раунда переговоров в Белоруссии.

"Потом они (участники переговоров - ИФ) уехали в Стамбул, потом вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования. Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели", - добавил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко
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