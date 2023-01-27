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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Евросоюз готовит пакет санкций против Белоруссии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Страны ЕС предлагают ввести против Белоруссии новый пакет санкций, которые, возможно, коснутся энергетического и авиационного сектора страны, товаров двойного назначения, золота и нефти, сообщает Bloomberg.

"Европейский союз предложил новый раунд расширенных санкций в отношении Белоруссии", - говорится в сообщении агентства, ознакомившегося с документами ЕС по этой теме.

Bloomberg отмечает, что "предлагаемые меры включают запрет на экспорт в Белоруссию товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны", введение санкций на нефть, уголь, стальную продукцию и золото.

Помимо этого, Брюссель рассматривает введение торговых ограничений "на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг", а также "мер, которые могут ударить по авиационному и энергетическому секторам страны и ключевым источникам доходов".

При этом, в предложенном пакете содержатся меры, исключающие санкции в отношении лекарств, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, а также связанных с ними финансовых операций.

В сообщении подчеркивается, что для утверждения предлагаемых санкций потребуется поддержка всех государств-членов.

Евросоюз Белоруссия
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