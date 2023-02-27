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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Республиканцы призвали рассекретить выводы Минэнерго США о происхождении COVID-19

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал администрацию США рассекретить информацию, на основании которой министерство энергетики США пришло к выводу о вероятном лабораторном происхождении COVID-19, пишет газета The Hill.

"Засекреченные и попавшие в СМИ документы должны быть рассекречены, они указывают, что эксперты из министерства энергетики считают, что COVID-19 распространился из-за утечки из лаборатории в Ухане", - написал он в твиттере, приложив к записи статью газеты Wall Street Journal.

В конце минувшей недели американская газета The Wall Street Journal сообщила, что эксперты министерства энергетики США пришли к выводу, что коронавирус, скорее всего, распространился из-за утечки в лаборатории в Китае. Министерство пришло к такому выводу, изучив новые разведданные. The Wall Street Journal поясняла, что мнением Минэнерго США не следует пренебрегать, так как у него есть много опыта в научной сфере. Кроме того, министерство отвечает за работу национальной американской сети лабораторий, некоторые из них занимаются исследованиями в области биологии.

После публикации статьи несколько республиканцев призвали администрацию Байдена предпринять незамедлительные действия: обнародовать отчет и "привлечь к ответственности" Китай. В частности, с такими призывами выступили сенаторы Том Коттон, Рик Скотт, Марша Блэкберн, Джош Хоули. Сенатор Дэн Салливан заявил в эфире NBC, что в конгрессе должны быть проведены "обширные" общественные слушания о происхождении COVID-19.

После начала пандемии занимавший пост президента США, республиканец Дональд Трамп неоднократно озвучивал версию о "лабораторном" происхождении коронавируса. Он утверждал, что Китаю нужно будет возместить нанесенный миру ущерб от коронавируса. Сам COVID-19 Трамп часто называл "китайским вирусом", его оппоненты критиковали подобные утверждения. При нынешнем президенте США Джо Байдене работа по определению происхождения COVID-19 продолжается.

Хроника 09 января 2020 года – 27 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
США Китай COVID-19
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