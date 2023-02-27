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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Республиканцы призвали привлечь КНР к ответственности после вывода минэнерго США о происхождении COVID-19

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Республиканцы призывают к незамедлительным действиям против китайского правительства, ссылаясь на новое заключение министерства энергетики США, в котором причиной вспышки COVID-19 названа утечка из лаборатории.

В миреМинэнерго США сочло вероятной причиной распространения COVID-19 утечку из лаборатории КНРЧитать подробнее

"Что важно, так это привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности, чтобы это больше не повторилось", - написал в твиттере сенатор Том Коттон.

Его призыв повторил сенатор Рик Скотт.

"Левые потратили последние два года, пытаясь подвергнуть цензуре правду и прикрыть коммунистический Китай, но факты неоспоримы. (...) Пришло время привлечь этот злой режим к ответственности ", - следует из сообщения Скотта в твиттере.

Сенатор Марша Блэкберн отметила: "В течение многих лет официальные лица Энтони Фаучи и Джо Байдена называли это заговором".

Сенатор Джош Хоули заявил, что повторно внесет на рассмотрение законопроект, требующий предоставление дополнительной информации о том, что правительство США узнало о вспышке COVID-19.

"Американский народ заслуживает полной правды о происхождении COVID. (...) Я снова внесу законопроект, чтобы сделать разведывательные отчеты правительства США о COVID открытыми для людей", - написал он в твиттере.

Тем временем сенатор Дэн Салливан заявил в эфире NBC, что в конгрессе должны быть проведены "обширные" общественные слушания о происхождении COVID-19.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что эксперты министерства энергетики США пришли к выводу, что коронавирус, скорее всего, распространился из-за утечки в лаборатории в Китае.

Министерство пришло к такому выводу, изучив новые разведданные. ФБР сделало похожий вывод, используя собственные источники, в 2021 году.

Тем не менее, как пишет газета, пока в органах власти США нет единого мнения по данному вопросу. Четыре правительственные структуры, равно как специально сформированная группа специалистов по разведке, по-прежнему склоняются к теории о естественном происхождении вируса. Еще два американских ведомства пока не могут прийти к однозначному выводу.

Вскоре после начала пандемии занимавший пост президента США Дональд Трамп неоднократно озвучивал версию о "лабораторном" происхождении коронавируса. Он утверждал, что Китаю нужно будет возместить нанесенный миру ущерб от коронавируса. Сам COVID-19 Трамп часто называл "китайским вирусом", его оппоненты критиковали подобные утверждения. При нынешнем президенте США Джо Байдене работа по определению происхождения COVID-19 продолжается.

Хроника 09 января 2020 года – 27 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
США Китай Коронавирус
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