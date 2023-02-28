В правительстве США не пришли к консенсусу относительно происхождения COVID-19

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство и разведывательное сообщество США еще не пришли к единогласному мнению относительно происхождения коронавируса COVID-19, заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

"В правительстве США нет единого мнения о том, как начался COVID. В разведывательном сообществе нет консенсуса", - сказал Кирби в ходе брифинга.

По его словам, происхождение коронавируса все еще изучается.

"Окончательного заключения не было. (...) Чего хочет президент, так это фактов", - отметил он.

Кирби добавил: "Президент сделал попытку найти истоки COVID приоритетом, когда он вступил в должность, и все правительственные усилия направлены на это".

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что эксперты министерства энергетики США пришли к выводу, что коронавирус, скорее всего, распространился из-за утечки в лаборатории в Китае.

"Минэнерго теперь согласно с ФБР, что вирус, вероятно, начал распространяться из-за инцидента в лаборатории в КНР", - говорится в публикации.

Министерство пришло к такому выводу, изучив новые разведданные. ФБР сделало похожий вывод, используя собственные источники, в 2021 году.

После данного сообщения члены Республиканской партии в Конгрессе усилили свои призывы к незамедлительным действиям против китайского правительства.

"Что важно, так это привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности, чтобы это больше не повторилось", - написал в твиттере сенатор Том Коттон.

Тем не менее, четыре правительственные структуры, равно как специально сформированная группа специалистов по разведке, по-прежнему склоняются к теории о естественном происхождении вируса. Еще два американских ведомства пока не могут прийти к однозначному выводу.