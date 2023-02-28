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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Что случилось этой ночью: вторник, 28 февраля

Призыв Лукашенко закончить конфликт на Украине, заявление Пескова о фактическом вооруженном противостоянии НАТО и РФ, льгота для Минска по кредиту на строительство БелАЭС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине, пока РФ не развернула экономику полностью. По его мнению, сейчас сложилась уникальная ситуация и надо воспользоваться этим моментом. Белорусский лидер добавил, что РФ готова делать шаги к мирному урегулированию.

- Песков заявил, что НАТО де-факто находится в прямом вооруженном противостоянии с Россией. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что альянс выступает единым блоком не как условный противник России, а как ее враг. Песков подчеркнул, что разведка НАТО работает против РФ, при этом организация бесплатно поставляет вооружение на Украину.

- Россия продлила на год срок начала погашения Белоруссией кредита на строительство БелАЭС. В новой версии соглашения указано, что Минск начнет оплату через шесть месяцев с даты ввода АЭС в эксплуатацию, но не позднее 1 апреля 2024 года.

- Член Еврокомиссии по энергетике сообщила о сокращении зависимости ЕС от российского газа. Кадри Симсон заявила, что за 12 месяцев поставки российского трубопроводного газа сократились со 155 млрд куб. м до 62 млрд куб. м, а европейский импорт СПГ увеличился с 80 млрд куб. м до 135 млрд куб. м.

- Макрон решил значительно сократить военное присутствие Франции в Африке. Он сообщил, что при уменьшении французского контингента увеличится численность подразделений африканских партнеров Парижа.

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