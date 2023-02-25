Лукашенко не верит, что Киев пойдет на обострение ситуации в Приднестровье
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не пойдет на обострение ситуации в Приднестровье.
"Я в это не верю. Это им невыгодно", - сказал он в субботу, отвечая на вопросы журналистов в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" под Минском.
Его слова приводит госагентство БелТА.
"Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт", - подчеркнул Лукашенко.
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