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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Лукашенко не верит, что Киев пойдет на обострение ситуации в Приднестровье

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не пойдет на обострение ситуации в Приднестровье.

"Я в это не верю. Это им невыгодно", - сказал он в субботу, отвечая на вопросы журналистов в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" под Минском.

Его слова приводит госагентство БелТА.

"Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт", - подчеркнул Лукашенко.

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Украина Приднестровье Белоруссия Александр Лукашенко
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