SEC предъявила обвинения еще одному сотруднику криптовалютной биржи FTX

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения одному из бывших ведущих инженеров криптовалютной биржи FTX Trading Ltd. Нишаду Сингху за его участие в многолетней схеме по обману инвесторов.

Расследование других нарушений законодательства о ценных бумагах иными организациями и отдельными лицами по делу FTX продолжается, отмечается в сообщении SEC.

Сингх принимал участие в создании FTX совместно с Сэмом Банкманом-Фридом и Гэри Ваном.

Как говорится в заявлении комиссии, Сингх написал программный код, который позволял перенаправлять средства клиентов FTX в Alameda Research, несмотря на ложные заверения Банкмана-Фрида в том, что FTX является безопасной платформой для торговли криптоактивами со сложными мерами по снижению рисков для защиты активов клиентов и что Alameda является просто еще одним клиентом без особых привилегий. Сингх знал или должен был знать, что такие заявления были ложными и вводящими в заблуждение, полагают в SEC.

По данным комиссии, Сингх вывел из FTX около $6 млн для личного пользования, включая покупку дорогой недвижимости.

"Мы утверждаем, что это было мошенничество в чистом виде: в то время как, с одной стороны, FTX рекламировала инвесторам свои эффективные меры по снижению рисков, с другой стороны, Сингх и другие обвиняемые крали средства клиентов, используя программный код, который помог создать Сингх, - сказал директор отдела SEC Гурбир Гревал. - Основой наших законов о ценных бумагах является то, что когда компании и их представители решают высказаться, они не могут лгать инвесторам по вопросам, которые являются ключевыми для принятия инвестиционных решений".

В конце 2022 года власти США предъявили обвинение одному из самых известных деятелей криптоиндустрии Банкману-Фриду. В том числе он обвиняется в обмане инвесторов. По данным SEC, с мая 2019 года FTX привлекла от них более $1,8 млрд (в том числе $1,1 млрд в США) в обмен на вхождение в капитал биржи.

Кроме того, FTX выпускала собственные токены FTT. На пике в 2021 году их совокупная стоимость составляла $9,6 млрд. Их покупатели получали определенные финансовые преференции при совершении операций на FTX, а внутри группы компаний Банкмана-Фрида их, как выясняется теперь, можно было использовать в качестве залога при кредитовании. Биржа, привлекавшая средства клиентов, выдавала по такой схеме кредиты другой компании Банкмана-Фрида – Alameda.

Реализация мошеннических схем началась в 2019 году, с момента основания FTX, и продолжалась до ее коллапса в ноябре 2022 года, говорится в сообщении SEC.

Эти действия легли в основу обвинения, предъявленного Банкману-Фриду Минюстом США. Среди прочего ему инкриминируется сговор с целью мошенничества, незаконное присвоение денежных средств клиентов биржи FTX, в том числе для использования в личных целях. При этом Банкман-Фрид настаивает, что ему неизвестны детали того, чем занималась Alameda, поскольку у нее был свой CEO Кэролайн Эллисон.