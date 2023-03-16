Руководство FTX получило от криптовалютной биржи $3,2 млрд на личные счета

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Банкман-Фрид получил от нее $2,2 млрд, согласно заявлению в суд по делам о банкротстве, поданному новым руководством биржи.

Банкман-Фрид и пять членов его ближайшего окружения перевели на свои личные счета в общей сложности $3,2 млрд, средства в основном поступили от Alameda Research - хедж-фонда для торговли криптовалютой, аффилированного с FTX. Заявленная сумма не включает стоимость роскошной недвижимости на Багамах, где постоянно проживал Банкман-Фрид и где была зарегистрирована биржа.

Банкману-Фриду предъявлены многочисленные обвинения, связанные с крахом FTX. Среди прочего ему инкриминируется сговор с целью мошенничества, незаконное присвоение денежных средств клиентов биржи FTX, в том числе для использования в личных целях.

Новый CEO FTX Джон Рэй, который был назначен в ноябре во время подачи документов о банкротстве, пытается определить местонахождение криптовалюты и других активов, которые могут быть возвращены миллионам клиентов FTX, чьи счета были заморожены после коллапса биржи, пишет Financial Times. Руководство биржи изучает возможные способы возврата переводов Бэнкману-Фриду и его бывшим коллегам, но "в настоящее время невозможно предсказать сумму и сроки возможного денежного возмещения".

Трем бывшим сотрудникам FTX, которые признали свою вину и сотрудничают со следствием, - Нишаду Сингху, Цзысяо Вану и Кэролайн Эллисон - было переведено в общей сложности более $800 млн. При этом Эллисон, бывшая глава Alameda, получила только $6 млн. После признания себя виновной она сообщила прокурорам, что с 2019 по 2022 год Alameda имела доступ к "неограниченной кредитной линии на FTX.com".

Еще два бывших руководителя FTX - Райан Салам и Джон Сэмюэл Трабукко - получили в совокупности более $100 млн.

Как сообщалось, в конце 2022 года власти США предъявили обвинение одному из самых известных деятелей криптоиндустрии Банкману-Фриду. В том числе он обвиняется в обмане инвесторов. По данным SEC, с мая 2019 года FTX привлекла от них более $1,8 млрд (в том числе $1,1 млрд в США) в обмен на вхождение в капитал биржи.

Кроме того, FTX выпускала собственные токены FTT. На пике в 2021 году их совокупная стоимость составляла $9,6 млрд. Их покупатели получали определенные финансовые преференции при совершении операций на FTX, а внутри группы компаний Банкмана-Фрида их, как выясняется теперь, можно было использовать в качестве залога при кредитовании. Биржа, привлекавшая средства клиентов, выдавала по такой схеме кредиты другой компании Банкмана-Фрида - Alameda.

Реализация мошеннических схем началась в 2019 году, с момента основания FTX, и продолжалась до ее коллапса в ноябре 2022 года.