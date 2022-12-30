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Багамы арестовали активы FTX более чем на $3,5 млрд

Багамы арестовали активы FTX более чем на $3,5 млрд
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Багамских островов арестовали активы зарегистрированной на территории страны FTX Digital Markets Ltd. более чем на $3,5 млрд.

Это произошло 12 ноября - сразу после того, как владелец криптобиржи FTX подал заявление о банкротстве в суд США в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам Багамских островов, опубликованном в четверг, 29 декабря.

Регулятор пошел на такой шаг из-за рисков "неминуемого исчезновения" этих средств на фоне угрозы совершения кибератак на криптовалютную биржу. Об этих рисках багамским властям сообщил сам основатель FTX Сэм Банкман-Фрид, отмечается в заявлении.

На данный момент власти страны расследуют "паутину", связывающую FTX.com, зарегистрированную на Багамах как FTX Digital Markets, и трейдинговую компанию Alameda Research, сообщил также регулятор.

Как сообщалось ранее, криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве 11 ноября. В своем заявлении она сообщила, что с платформы в результате атаки хакеров было украдено $372 млн. Однако, по оценкам исследовательской Nansen, в тот день в результате неправомерных действий с биржи было выведено $700 млн.

На данный момент Минюст США ведет отдельное расследование в отношении пропавших средств.

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Кроме того, американские власти предъявили отдельные обвинения Банкману-Фриду. В том числе он обвиняется в обмане инвесторов. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), с мая 2019 года FTX привлекла от них более $1,8 млрд (в том числе $1,1 млрд в США) в обмен на вхождение в капитал биржи.

Кроме того, FTX выпускала собственные токены FTT. На пике в 2021 году их совокупная стоимость составляла $9,6 млрд. Их покупатели получали определенные финансовые преференции при совершении операций на FTX, а внутри группы компаний Банкмана-Фрида их, как выяснилось, можно было использовать в качестве залога при кредитовании. Биржа, привлекавшая средства клиентов, выдавала по такой схеме кредиты другой компании Банкмана-Фрида - Alameda.

Реализация мошеннических схем началась в 2019 году, с момента основания FTX, и продолжалась до ее коллапса в ноябре 2022 года, говорится в сообщении SEC.

Среди прочего Банкману-Фриду также инкриминируется сговор с целью мошенничества, незаконное присвоение денежных средств клиентов биржи FTX, в том числе для использования в личных целях. При этом Банкман-Фрид настаивает, что ему неизвестны детали того, чем занималась Alameda, поскольку у нее был свой CEO - Кэролайн Эллисон.

FTX Багамские острова Сэм Банкман-Фрид
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