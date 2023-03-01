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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Блинкен увидел плюсы в предложениях Китая по урегулированию ситуации на Украине

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В опубликованном заявлении МИД Китая по урегулированию ситуации на Украине есть положительные элементы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду во время визита в Узбекистан.

"Что касается предложений, которые выдвинул Китай, ...там есть некоторые положительные элементы, в том числе вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложения самой Украины", - сказал Блинкен.

Китайское внешнеполитическое ведомство 24 февраля опубликовало содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Энтони Блинкен США Украина Китай
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