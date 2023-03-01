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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Полякам разрешили въезжать в Белоруссию без виз через любой КПП на границе с ЕС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия разрешила безвизовый въезд для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с Евросоюзом, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики. Это решение принято с учетом "высокого запроса на белорусский безвиз".

Раньше граждане Польши могли въехать в Белоруссию без визы только на белорусско-польском участке границы.

"Нововведение будет действовать с 0 часов 2 марта по 31 декабря включительно", - добавили в белорусском пограничном ведомстве.

Возможность безвизового посещения Белоруссии была введена для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 15 апреля 2022 года. С 1 июля 2022 года он также начал действовать для граждан Польши. По данным Госпогранкомитета, за это время белорусским "безвизом" воспользовались около 450 тысяч иностранцев, в том числе более 27 тысяч гражданин Польши.

Польша Белоруссия Евросоюз Госпогранкомитет
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