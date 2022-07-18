В Белоруссии могут упростить выдачу гражданства жителям Литвы, Латвии и Польши

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии могут упростить выдачу белорусского гражданства соискателям из Литвы, Латвии и Польши, сказал журналистам министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Его цитирует агентство "БелТА".

"В апреле Беларусь ввела безвизовый режим въезда для граждан Литвы и Латвии, а с июля без визы посещать Беларусь могут и граждане Польши. Это решение оправдало себя, - напомнил он. - При этом в Беларуси звучат предложения ввести упрощенный порядок получения гражданства для жителей этих стран ЕС. В частности, с такой инициативой выступил депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич".

"Мы намерены и впредь продолжать политику открытости. Что касается инициативы парламентария Гайдукевича, надо посмотреть. Может, мы, если будем видеть заинтересованность со стороны соответствующих граждан, и придем к этому", - допустил глава МИД.

Безвизовый въезд в Белоруссию был введен для граждан Литвы и Латвии сначала с 15 апреля по 15 мая 2022 года. Затем президент Александр Лукашенко продлил эот режим до конца 2022 года. С 1 июля безвизовый режим был также распространен на граждан Польши.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, возможностью въехать в республику без визы уже воспользовались около 130 тысяч человек.