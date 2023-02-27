В МВД Польши не исключили сценарий полного закрытия границы с Белоруссией

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик не исключил сценарий, при котором граница с Белоруссией будет полностью закрыта.

"Польша готова к различным ситуациям, и я бы не исключал ситуацию, что у нас не будет движения через границу с Белоруссией, - сказал он в эфире польского общественного радио. - Мы готовы и нацелены на дальнейшие действия, в то же время посмотрим, как будет вести себя белорусская сторона. Мы ждем определенных сигналов".

С 10 февраля Польша приостановила на неопределенное время работу пограничного пункта Бобровники-Берестовица на границе с Белоруссией. Сейчас на польско-белорусской границе действуют два пункта пропуска: один - для грузового (Козловичи-Кукурыки), другой - для легкового (Брест-Тересполь) транспорта.

С 21 февраля в польском пункте пропуска Кукурыки ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).