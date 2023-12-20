Минск продлит на 2024 год безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии и Польши

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия продлевает на следующий год безвизовый режим, действующий для жителей соседних с республикой Литвы, Латвии и Польши, сообщили в министерстве иностранных дел Белоруссии.

"За период применения безвизового режима Беларусь посетили почти 800 тыс. граждан Евросоюза", - говорится в сообщении ведомства.

Власти Белоруссии считают, что введение безвизового режима "позволяет демонстрировать открытость Республики Беларусь к восстановлению нормального равноправного взаимодействия с соседними государствами, сохранять связи с белорусским национальным меньшинством, преодолевать информационную блокаду со стороны политических элит соседних стран".

С 15 апреля 2022 года безвизовый порядок въезда в Белоруссию был введен для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 1 июля 2022 года - для граждан Польши. В декабре 2022 года безвизовый порядок въезда был продлен на 2023 год.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, с начала действия безвизового режима в Белоруссию без виз въехали около 790 тыс. иностранцев: более 490 тыс. граждан Литвы, свыше 181 тыс. граждан и более 55 тыс. неграждан Латвии, а также более 62 тыс. граждан Польши.