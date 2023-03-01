СМИ сообщили о переговорах двух женевских посредников с Киевом и Москвой

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Две организации, базирующиеся в Женеве, уже в течение месяцев работают с целью заложить основу для новых переговоров между Россией и Украиной, сообщил швейцарский телеканал RTS.

По его данным, вне официальных каналов и в условии конфиденциальности эксперты в области международных отношений и специалисты по посредничеству из Центра гуманитарного диалога (HD Centre) и Центра политики безопасности (GCSP) поддерживают контакты с Киевом и Москвой. Имен переговорщиков RTS не называет, но директор GCSP Томас Гремингер сказал, что это высокопоставленные эксперты, у которых есть доступ в президентские администрации обеих стран.

RTS, со своей стороны, полагает, что это могут быть бывшие официальные лица, политики или военные. По предположению СМИ, обе организации "почти наверняка" должны были встречаться с действующими чиновниками высокого ранга, имея в виду, что в Женеву по линии совещаний ООН и ее агентств прибывают российские и украинские делегации.

"Такой диалог в нашей профессии называют back channel (обратным каналом). Это платформа для неофициального и довольно конфиденциального диалога, чтобы позволить сторонам конфликта общаться в любом случае", - объяснил Гремингер.

По его словам, представители двух некоммерческих организаций, получающих финансовую поддержку от Швейцарской Конфедерации, трижды имели очные контакты со своими собеседниками, а также общались виртуально для предварительных обсуждений с целью поддержания "непрямого диалога" между противостоящими сторонами.

По словам директора HD Centre Дэвида Харланда, эта так называемая "параллельная" или частная дипломатия, поскольку она инициирована негосударственными субъектами, позволяет преодолеть нынешние слабости официальной дипломатии, которая сегодня по разным причинам уже невозможна, поэтому подготовительная работа "должна проводиться за кулисами и затем представляться сторонам и возможным официальным посредникам, если таковые имеются".

При том, что содержание дискуссий в целом держится в секрете, Харланд заявил, что женевские посредники были причастны к решению специфической проблемы экспорта украинского и российского зерна.

Гремингер сообщил, что речь идет и о более общих темах, так как "этот неформальный диалог полезен для обсуждения и изучения официальных нарративов", и он также "позволяет проверить, есть ли возможности принятия мер доверия и существуют ли идеи, которые можно было бы использовать в переговорах".