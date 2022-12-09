В МИД подтвердили участие в переговорах об обмене бывшего дипломата Ричардсона

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Билл Ричардсон назван в числе тех, с кем российская сторона обсуждает вопросы, касающиеся обмена заключенными.

"Мы общаемся со всеми партнерами, которые проявляют к этому интерес, и бывший губернатор и постпред США при ООН господин Ричардсон в их числе. Но повторяю, что вопросы обмена отрабатывались и будут отрабатываться по иному каналу", - сказал замглавы МИД Сергей Рябков, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать роль Ричардсона в переговорах по данной тематике и его планы посетить в скором времени Россию для продолжения обсуждений.

В сентябре CNN сообщил, что Ричардсон побывал в Москве, где провел встречи с представителями российского руководства. Телеканал тогда напомнил, что Ричардсон и его центр в частном порядке работают от имени семей задержанных американцев и что этоти политик давно работает над освобождением американцев, задержанных за границей, и сыграл определенную роль в обеспечении освобождения в апреле из российской тюрьмы американца Тревора Рида.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда прокомментировал сообщение CNN, сказав, что в Кремле с Ричардсоном "никаких встреч не было".

В Госдепартаменте же тогда высказались за проведение переговоров об обмене исключительно по официальным каналам: "Мы обеспокоены тем, что частные лица пытаются заключить сделку, но они не могут говорить за американские власти".

В Вашингтоне тогда заявляли, что обсуждают с Москвой освобождение и обмен осужденных в России граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

8 декабря баскетболистку Грайнер обменяли на российского торговца оружием Виктора Бута.