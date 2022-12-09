Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

В МИД подтвердили участие в переговорах об обмене бывшего дипломата Ричардсона

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Билл Ричардсон назван в числе тех, с кем российская сторона обсуждает вопросы, касающиеся обмена заключенными.

В миреБайден сообщил о сложных решениях ради обмена Рида на ЯрошенкоЧитать подробнее

"Мы общаемся со всеми партнерами, которые проявляют к этому интерес, и бывший губернатор и постпред США при ООН господин Ричардсон в их числе. Но повторяю, что вопросы обмена отрабатывались и будут отрабатываться по иному каналу", - сказал замглавы МИД Сергей Рябков, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать роль Ричардсона в переговорах по данной тематике и его планы посетить в скором времени Россию для продолжения обсуждений.

В сентябре CNN сообщил, что Ричардсон побывал в Москве, где провел встречи с представителями российского руководства. Телеканал тогда напомнил, что Ричардсон и его центр в частном порядке работают от имени семей задержанных американцев и что этоти политик давно работает над освобождением американцев, задержанных за границей, и сыграл определенную роль в обеспечении освобождения в апреле из российской тюрьмы американца Тревора Рида.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда прокомментировал сообщение CNN, сказав, что в Кремле с Ричардсоном "никаких встреч не было".

В Госдепартаменте же тогда высказались за проведение переговоров об обмене исключительно по официальным каналам: "Мы обеспокоены тем, что частные лица пытаются заключить сделку, но они не могут говорить за американские власти".

В Вашингтоне тогда заявляли, что обсуждают с Москвой освобождение и обмен осужденных в России граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

8 декабря баскетболистку Грайнер обменяли на российского торговца оружием Виктора Бута.

Билл Ричардсон США МИД Сергей Рябков Виктор Бут Бриттни Грайнер Пол Уилан Тревор Рид
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава "Газпрома" обсудил с президентом Турции газовый хаб и поставки газа

Немецкий суд утвердил аресты 23 ультраправых, подозреваемых в подготовке переворота

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США

Канада вводит санкции против МВД, Минюста, Следственного комитета и ЦИК РФ

Канада вводит санкции против МВД, Минюста, Следственного комитета и ЦИК РФ

Лукашенко рассчитывает на равные с РФ цены на газ в 2023 году

РФ и США проводят встречу в Турции для обсуждений "раздражителей" в отношениях двух стран

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Число грузовиков в очередях на границе Белоруссии и ЕС превысило 5 тысяч

Число грузовиков в очередях на границе Белоруссии и ЕС превысило 5 тысяч

Банки Казахстана получили разрешение от OFAC на операции по картам "МИР"

Банки Казахстана получили разрешение от OFAC на операции по картам "МИР"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });