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В Британии начали расследовать прошлогоднюю остановку торгов никелем на LME

В Британии начали расследовать прошлогоднюю остановку торгов никелем на LME
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании начало расследование в отношении действий Лондонской фондовой биржи (LME), остановившей торги никелем 8 марта 2022 года и отменившей все заключенные в тот день сделки.

ЭкономикаLME остановила торги никелем спустя несколько минут после их возобновленияЧитать подробнее

Подразделение FCA в сфере правоприменения изучит действия LME, а также системы биржи и практики контроля, действовавшие в период с 1 января 2022 года по 8 марта 2022 года, говорится в пресс-релизе регулятора.

LME остановила торги никелем 8 марта 2022 года, после того как цена металла взлетела в 3,5 раза в течение двух сессий и превысила $100 тысяч за тонну. Сделки общим объемом порядка $3,9 млрд, совершенные в этот день, были отменены. Приостановка торгов на LME произошла впервые с 1985 года.

Лишь спустя неделю после этого биржа объявила о намерении возобновить торги, установив дневной лимит колебаний цен на никель в 5%, который в дальнейшем был расширен до 12%.

FCA и Банк Англии еще в апреле прошлого года инициировали предварительную проверку этой ситуации.

В сообщении FCA отмечается, что LME внесла изменения в собственные системы контроля и обязалась провести ряд преобразований в соответствии с рекомендациями консалтинговой компании Oliver Wyman, привлеченной биржей и ее клиринговой палатой (LME Clear) для сторонней оценки ситуации.

Банк Англии заявил в отдельном пресс-релизе, что планирует назначить независимого наблюдателя для регулярной оценки прогресса LME Clear в улучшении практик корпоративного управления и риск-менеджмента.

Эксперты Oliver Wyman, опубликовавшие свое заключение в январе, рекомендовали бирже ввести четкие меры оценки рисков и усовершенствовать стратегию контроля волатильности, чтобы иметь возможность "замедлять чрезмерные колебания цен".

LME Великобритания FCA Oliver Wyman LME Clear Банк Англии
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