Активность торговли никелем на LME остается низкой

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Активность торговли никелем на Лондонской бирже металлов (LME) продолжает оставаться низкой даже через год после потрясшей финансовый мир остановки торгов, сообщает Bloomberg.

Как сообщалось, LME остановила торги никелем 8 марта 2022 года, после того как цена металла взлетела в 3,5 раза в течение двух сессий и превысила $100 тысяч за тонну. Сделки общим объемом порядка $3,9 млрд, совершенные в этот день, были отменены.

Лишь спустя неделю биржа возобновила торги, установив дневной лимит колебаний цен на никель в 5%, который в дальнейшем был расширен до 15% (как и у других металлов). При этом торги осуществляются только в часы работы европейских трейдеров.

Приостановка торгов на LME произошла впервые с 1985 года, когда биржа была вынуждена заморозить операции с контрактами на олово.

Среднесуточные объемы торгов в последний год составляют менее половины уровней, которые были до этого инцидента, а количество открытых контрактов сократилось более чем на треть. Снижение активности сделало рынок уязвимым для сильных колебаний и поставило под сомнение его дальнейшую жизнеспособность в качестве места, где устанавливаются базовые цены на один из самых важных металлов в мире, отмечает Bloomberg.

LME объявила о намерении впервые за последний год разрешить торговлю никелем в часы работы азиатских торговых площадок с 20 марта, что, как ожидается, позволит повысить ликвидность.

За последний год цены на никель на LME упали более чем на 20% и составляли $23 974 за тонну на закрытие торгов в среду. В феврале среднедневной объем торгов был на 56% ниже показателя за тот же месяц прошлого года.