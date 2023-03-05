Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 марта

Иран разрешит проверки МАГАТЭ, Китай будет бороться с "независимостью Тайваня", Трамп опередил соперников-республиканцев по результатам опроса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран разрешит МАГАТЭ проверять ядерные объекты. Конкретные условия будут согласованы на технической встрече в Тегеране в ближайшее время.

- Китай намерен вести решительную борьбу против "независимости Тайваня". При этом китайские власти подчеркивают, что отношения между Пекином и Тайбэем должны развиваться мирным путем.

- Трамп опередил других кандидатов-республиканцев на пост президента США по результатам опроса, проведенного на Консервативной конференции политических действий (CPAC). Бывший глава Белого дома набрал 62% голосов, его ближайшего соперник Рон Десантис - лишь 20%.

- КНР увеличит расходы на оборону в 2023 году на 7,2%. Рост финансирования объясняется "необходимостью реагировать на сложные вызовы в области безопасности".

- Площадь ледяного кольца вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня - 1,79 млн кв. км. Это минимальное значение за 44 года спутниковых наблюдений.