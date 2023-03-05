Иран разрешит МАГАТЭ проверять ядерные объекты

Пресс-конференция гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы иранского агентства по ядерной энергии Мохаммада Эслами Фото: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Иран позволит инспекторам МАГАТЭ проводить проверки и мониторинг ядерных объектов страны, сообщает агентство.

"Иран в добровольном порядке разрешит МАГАТЭ осуществлять соответствующие дальнейшие действия, касающиеся проверки и мониторинга", - говорится в сообщении по итогам визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран.

Отмечается, что "конкретные условия будут согласованы сторонами в рамках технической встречи, которая состоится в ближайшее время в Тегеране".

Глава МАГАТЭ прибыл в Иран 3 марта. Он провел встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом и главой иранского агентства по ядерной энергии Мохаммадом Эслами. Это четвертый визит Гросси в Иран с тех пор, как в декабре 2019 года он возглавил агентство. Визит проходит в преддверии заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое намечено на понедельник.

Ранее Эслами выразил надежду на то, что этот визит позволит "разблокировать переговоры по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".