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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:52

Беспилотный корабль "Союз МС-23" прилетит к МКС на замену поврежденному "Союзу МС-22"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Беспилотный корабль "Союз МС-23", стартовавший с Байконура 24 февраля, как ожидается, в воскресенье пристыкуется к Международной космической станции (МКС) для замены поврежденного "Союза МС-22".

В "Роскосмосе" сообщали, что стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 26 февраля в 04:01 по московскому времени.

Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов на Земле.

24 февраля в 03:24 мск ракета-носитель "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" стартовала с площадки №31 космодрома Байконур.

По данным госкорпорации, корабль пробудет на орбите 215 суток.

На "Союзе МС-23" осенью на Землю сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

Сообщалось, что корабль доставит на станцию 429 кг грузов, среди них - средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов "Взаимодействие-2", "Матрешка-Р", "Кардиовектор", "МСК-2", "Каскад", "Фаген" и "Пробиовит".

Беспилотный корабль также привезет сменное оборудование для систем российского сегмента станции, средства приземления, технического обслуживания и ремонта, поддержки экипажа, профилактики неблагоприятного действия невесомости, санитарно-гигиенического обеспечения, защиты космонавтов от вредных воздействий, белье и контейнеры с рационами питания.

22 февраля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что корабль "Союз МС-23" будет стыковаться со станцией в автоматическом режиме и запасов топлива хватит на несколько попыток.

По его словам, возможность повторного причаливания к МКС позволит минимизировать риски - корабль в случае отказа автоматической стыковки сможет переориентироваться на узел, находящийся на другом модуле станции.

18 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты госкорпорации не выявили нарушений на радиаторе корабля "Союз МС-23". Проверка проводилась из-за случаев разгерметизаций систем терморегулирования на кораблях "Союз МС-22" в декабре и "Прогрессе МС-21" в феврале.

Союз МС-22 МКС
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