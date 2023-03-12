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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Специалисты запланировали испытание на поврежденном "Союз МС-22" на следующей неделе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские специалисты планируют провести испытание на тепловую нагрузку на поврежденном корабле "Союз МС-22", пристыкованном к Международной космической станции (МКС), на следующей неделе, сообщил в воскресенье руководитель программы NASA на МКС Джоэл Монтальбано.

"Да, специалисты решают, стоит ли проводить такого рода испытание на тепловую нагрузку. В нём были бы задействованы два космонавта, которые должны были возвращаться на этом корабле, и вместе с ними Федяев, который прибыл в составе экипажа Crew-6. Мы планируем, возможно, провести его на следующей неделе (...) Специалисты планируют провести тест позже на следующей неделе: 15-16 числа была назначена предварительная дата", - ответил Монтальбано на вопрос, планируется ли проведение подобного испытания.

"Мы общаемся со специалистами Центра управления полетами в Москве, которые определяют какими должны быть критерии теста, каковы цели теста, запасной план на тот случай, если в корабле станет слишком жарко", - подчеркнул представитель американского космического ведомства.

20 февраля руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что возвращение на Землю поврежденного корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме намечено на конец марта.

11 января исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал, что спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлится на штатной посадочной площадке в Казахстане.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля. 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора.

Союз МС-22 МКС
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