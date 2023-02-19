Рейтинг Макрона во Франции упал на самый низкий за три года уровень

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Только 32% французов заявляют, что удовлетворены действиями президента Франции Эммануэля Макрона, следует из данных опроса, проведенного институтом общественного мнения IFOP по заказу Journal du dimanche.

"Это конец долгой фазы президентского иммунитета. И теперь он оказывается в логике глав государств Пятой Республики, которые так расплачиваются за непопулярные реформы", - приводит издание комментарий генерального директора IFOP Фредерика Даби.

Последние показатели означают, что уровень популярности Макрона в связи с планами пенсионной реформы снизился до минимума с февраля 2020 года, то есть перед кризисом COVID-19, поясняет Journal du dimanche.

Газета напоминает, что подобное до него происходило при президенте Жаке Шираке с пенсионной реформой 1995 года и при Николя Саркози во время реформы 2010 года. При этом Макрон потерял баллы в рядах собственных избирателей и избирателей правоцентристских "Республиканцев", и он теперь "в значительной степени непопулярен во всех категориях" населения.

Президент набрал три дополнительных пункта среди высших кадров французской администрации и представителей свободных профессий, получив у них 40% позитивных отзывов, но потерял шесть среди служащих и три среди рабочих. Что касается рабочих, 78% не удовлетворены действиями главы государства.

По мнению Даби, это подтверждает "массовую структурную непопулярность" президента Франции.

Количество "очень недовольных" достигло 37%, чего не было со времени протестного движения "желтых жилетов", особенно активного в 2018-2019 годах, одним из требований которого так же был отказ от обсуждаемой в настоящее время пенсионной реформы с повышением возраста выхода на пенсию до 64 лет.

Journal du dimanche приводит слова Макрона, сказанные им в частной обстановке в начале января: "Если вам нужны друзья, не становитесь президентом".