Полиция Молдавии предупредила о возможных беспорядках на акциях протеста в воскресенье

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Полиция Молдавии предупредила организаторов акции протеста в воскресенье о необходимости соблюдать законодательство.

"Национальная полиция располагает информацией о том, что завтра, во время протеста, планируется проведение акций дестабилизации и массовых беспорядков. В связи с этим просим организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства", - говорится в обращении, с которым выступил в субботу вечером Генеральный инспекторат полиции.

Полиция также попросила участников общественных объединений с знаками отличия, которые движутся впереди колонны, держать лица открытыми и выполнять требования полиции по соблюдению общественного порядка.

В свою очередь президент Майя Санду заявила, что власти не намерены запрещать акции протеста, несмотря на то, что в стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения.

В воскресенье, 12 марта, движение "За народ", которое организовано партией "Шор", проводит массовую акцию протеста. Это уже третья подобная акция за последние две недели. Ее участники требуют, что правительство погасило всем гражданам расходы на коммунальные услуги за зимние месяцы.