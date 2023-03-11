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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

"Роскосмос" рассматривает вариант запуска "Союза МС-24" к МКС раньше намеченного срока

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-24" к Международной космической станции (МКС), который намечен на сентябрь 2023 года, может состояться ранее запланированного срока, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Много разных вариантов развития программы. Мы смотрим и стараемся ее оптимизировать в зависимости от той ситуации, которая возникает. Поскольку у нас немного раньше полетел корабль "Союз МС-23", то может быть и "Союз МС-24" полетит раньше, но это еще не факт", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос о дате запуска корабля "Союз МС-24".

Сейчас оценивается ситуация и анализируется наиболее рациональное решение, но оно окончательно еще не принято, сказал Крикалев после церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина и "Роскосмосом".

Сотрудничество организаций будет направлено на сохранение и популяризацию документов и материалов по истории отечественной космонавтики, обеспечение необходимых условий для работы представителей космической отрасли с информационными ресурсами Президентской библиотеки.

Подписи под документом поставили генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов и генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

11 января Крикалев сообщал, что корабль "Союз МС-24" отправится к МКС осенью 2023 года, однако дату запуска могут сдвинуть на более ранние сроки.

Россия Роскосмос Союз МС-24 МКС
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