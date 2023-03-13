В Польше дислоцированы около 11 тысяч военнослужащих НАТО

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Польше дислоцируется около 11 тысяч военнослужащих НАТО, сообщил на пресс-конференции представитель польского правительства Петр Мюллер.

"Сегодня стоит подчеркнуть, что в Польше дислоцировано около 11 тысяч солдат союзных армий, в том числе около 10 тысяч солдат из США, а также из Великобритании, Канады и других стран-членов НАТО, что повышает безопасность Польши", - заявил Мюллер. Его слова приводит Dziennik Gazeta Prawna.

"Но безопасность Польши заключается не только в поддержке от наших союзников, но прежде всего в строительстве собственной базы (...), то есть в увеличении численности армии нашей страны. Численность солдат в польских вооруженных силах увеличилась с 2015 по 2023 года с 95 тысяч до около 164 тысяч", - продолжил он.

Он также отметил увеличение расходов на закупку техники для армии. "С 2015 по 2023 рост составил 160%, это касается госбюджета. Помимо этого, речь идет о внебюджетных расходах из специального фонда. На данный момент Польша - одна из немногих стран НАТО, которая превышает требования по процентной доле расходов на оборону. Согласно союзническим обязательствам, это 2% ВВП", - подчеркнул Мюллер.

"В прошлом году мы потратили 2,3% ВВП, а в этом году это будет значительно большая сумма, за счет обязательств и оружейных контрактов, которые мы подписываем уже много месяцев, а точнее лет", - уточнил он.