В Минске оценили численность контингента НАТО в Европе в более чем 60 тысяч военных

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Контингент НАТО в Европе насчитывает более 60 тысяч военнослужащих, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Сегодня на территории Европы находятся свыше 60 тысяч военнослужащих, по-моему, более 260 танков на постоянной основе, около 800 бронированных машин, за 2200 боевых самолетов", - перечислил он.

"Закупают еще. На территории Польши формируется пятая по счету механизированная дивизия, которая, заявлено, будет оснащена современнейшими образцами вооружения, техники американской. Не укладывается в голове, настолько поляки пытаются милитаризироваться. Они заявили о желании закупить 500 установок HIMARS", - добавил Вольфович.

16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша играет самую активную роль по эскалации войны на Украине.