На военной базе США в Польше построили новые склады для военной техники

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - На американской военной базе в районе Повидза на западе Польши, завершили строительство складов для военной техники, сообщает в среду Польское радио.

В церемонии открытия складов приняли участие министр обороны Польши Мариуш Блащак и посол США в Варшаве Марк Бжезинский.

"Сегодня мы вновь инвестируем в усиление безопасности Польши и всего восточного фланга НАТО. Объект, который мы открываем сегодня, существенным образом сократит время, нужное в случае необходимости для усиления здесь сил США", - заявил Блащак.

Бжезинский, в свою очередь, напомнил, что США и Польша продолжают выполнять положения соглашения 2020 года об оборонном сотрудничестве, и что в марте армия США разместила на польской территории первый постоянный гарнизон. Бжезинский подчеркнул, что расширение базы в районе Повидза является крупнейшим за последние 30лет вкладом в развитие инфраструктуры НАТО.

По данным Польского агентства печати, благодаря появлению на этой базе складов для долговременного хранения техники и комплекса технического обслуживания теперь здесь можно разместить несколько тысяч единиц военной техники, включая танки, БМП, артиллерийские системы, машины технического обеспечения. Благодаря этому силы НАТО, прибывающие в Польшу, могут получить необходимую экипировку всего за считанные дни, а не недели.

Кроме того, по информации Польского радио, на этой базе идут работы по строительству склада боеприпасов.