Что произошло за день: понедельник, 13 марта

Законопроект о повышении призывного возраста в РФ, сбой в работе метро в Москве из-за бурильных работ, продажа британского подразделения Silicon Valley Bank за фунт

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Думу внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Согласно тексту проекта, призыву с 1 января по 31 декабря 2024 года будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025 года - от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 года от 21 до 30 лет. У желающих служить с 18 лет будет такая возможность.

- На Большой кольцевой линии московского метрополитена утром произошел сбой. Как сообщили в департаменте транспорта, проблема возникла из-за бурения без согласования над тоннелем между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская". Компания "Донстрой" включена в комиссию по выяснению причин аварии. В пресс-службе застройщика заявили, что за получение разрешения на работы отвечал генподрядчик.

- HSBC купит за 1 фунт британское подразделение Silicon Valley Bank, закрытого регуляторами США 10 марта. Между тем Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) передала все депозиты Silicon Valley Bank новому банку-санатору Silicon Valley Bank N.A., оператором которого будет сама FDIC. Вслед за SVB закрылся американский Signature Bank, популярный у владельцев криптовалют. Подробнее о ситуации - в нашем обзоре.

- В Кремле заявили, что предпосылок для мирных переговоров по Украине пока нет. "Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - сказал Дмитрий Песков.

- Законопроект о запрете допуска к гостайне при наличии вкладов и недвижимости за рубежом внесен в Госдуму. В документе также уточняются права на выезд из России обладателей доступа к гостайне.

- ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине на полгода - до 15 сентября.

- В МИД РФ заявили, что Россия не будет против продления "зерновой сделки" после 18 марта, но только на 60 дней. Дальнейшая позиция страны будет зависеть от прогресса в нормализации российского сельхозэкспорта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.