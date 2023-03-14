Южнокорейские военные уточнили, что Пхеньян запустил две баллистические ракеты

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - КНДР запустила утром во вторник две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на объединенное командование начальников штабов ВС Южной Кореи.

Отмечается, что запуск был произведен из района Чанген в провинции Южный Хванхэ между 7:41 и 7:51 утра (01:41 и 01:51 по мск).

"Усиливая свой мониторинг и бдительность в рамках подготовки к возможности дополнительных запусков, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении южнокорейских военных.

Тем временем премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на данный момент сообщений о нанесенном ракетами ущербе не поступало.

"Мне известны сообщения (о запусках - ИФ), сейчас мы собираем информацию. В Японии на данный момент ущерба не зафиксировано", - цитируют СМИ премьера.

Ранее сообщалось о запуске одной ракеты.

Японские СМИ также сообщали о запуске, который, по их данным, был произведен в 07:44 (01:44 по мск) во вторник.

Днем ранее Север заявил о запуске в воскресенье двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.

В понедельник Сеул и Вашингтон начали военные учения Freedom Shield.

Пхеньян осудил учения как репетицию агрессивной войны против него.