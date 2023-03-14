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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Южная Корея осудила проведенные КНДР запуски ракет

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Запуски баллистических ракет, проводимые КНДР, наносят ущерб миру и стабильности, заявили во вторник военные Южной Кореи.

"Мы решительно осуждаем серию запусков баллистических ракет Севером как акт серьезной провокации, который наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, а также явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS).

Военные призвали Пхеньян немедленно прекратить такие запуски.

"При обычном проведении комбинированных учений в рамках твердой позиции комбинированной обороны наши военные будут отслеживать передвижения Северной Кореи, чтобы определить, существует ли возможность дополнительных провокаций", - заявили в JCS.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила утром во вторник две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Согласно данным южнокорейских военных, запуск был произведен из района Чанген в провинции Южный Хванхэ между 7:41 и 7:51 утра (01:41 и 01:51 по мск). Ракеты пролетели расстояние около 620 км.

Днем ранее Север заявил о запуске в воскресенье двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.

В понедельник Сеул и Вашингтон начали военные учения Freedom Shield.

Пхеньян осудил учения как репетицию агрессивной войны против него.

Южная Корея КНДР
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