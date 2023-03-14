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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - КНДР запустила утром во вторник баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на объединенное командование начальников штабов ВС Южной Кореи.

"Объединенный комитет начальников штабов подтвердил пуск. Подробности пока не предоставлены", - говорится в сообщении агентства.

Японские СМИ также сообщают о запуске, который, по их данным, был произведен в 07:44 (01:44 по мск) во вторник.

Днем ранее Север заявил о запуске в воскресенье двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.

В понедельник Сеул и Вашингтон начали военные учения Freedom Shield.

Пхеньян осудил учения как репетицию агрессивной войны против него.

КНДР Южная Корея США
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