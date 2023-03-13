Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

В КНДР заявили, что будут отвечать "сверхмощными контрмерами" на действия США и их союзников

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - КНДР готова к "сверхмощным контрмерам" в ответ на действия США против республики, заявил МИД Северной Кореи.

"КНДР еще раз торжественно заявляет, что для последовательной защиты суверенитета, права и интересов государства будет отвечать сверхмощными контрмерами на самые гнусные заговорщические вылазки США и их сателлитов", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном ЦТАК.

В министерстве напомнили, что одновременно с военными учениями США и Южной Кореи, которые стартуют 13 марта, Вашингтон пытается созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения "вопроса по правам человека" в КНДР.

"КНДР, считая гнусные происки нажима в области "прав человека" со стороны США самым ярким выражением враждебной политики против КНДР, решительно осуждает и всесторонне отвергает их", - отметили в северокорейском МИД.

По мнению ведомства, Соединенные Штаты используют "вопрос по правам человека" как "средство гнусного вмешательства во внутренние дела самостоятельных суверенных государств, нацеленное на развал их строя и смену властей".

"Происки США и их сателлитов против КНДР в области "прав человека" не имеют никакого отношения к настоящему обеспечению прав человека, а являются всего лишь политизированным враждебным инструментом для искажения имиджа КНДР и уничтожения настоящих прав и интересов корейского народа", - резюмировали в министерстве.

КНДР Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ке Хюи Куан получил "Оскар" за лучшую мужскую второго плана

Ракета "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х" стартовала с Байконура

В Баку опасаются, что Ереван обострит ситуацию на границе

Израильские истребители нанесли ракетный удар по Сирии

Израильские истребители нанесли ракетный удар по Сирии

Президент Швейцарии считает недопустимым использование швейцарского оружия в конфликтах

Что произошло за день: воскресенье, 12 марта

Тысячи жителей Афин вышли на акцию протеста из-за железнодорожной катастрофы

Тысячи жителей Афин вышли на акцию протеста из-за железнодорожной катастрофы

На митинге в Кишиневе потребовали отставки президента Молдавии

В центре Кишинева начались стычки между полицией и протестующими

В центре Кишинева начались стычки между полицией и протестующими

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });