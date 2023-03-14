Требующие принятия закона об иноагентах грузинские радикалы сожгли флаг ЕС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Члены грузинского радикального движения "Альт-инфо" сорвали с флагштока перед зданием парламента флаг Евросоюза и публично сожгли его.

Как заявили на акции ее организаторы, движение "Альт-инфо" требует от парламента вновь инициировать законопроект об иностранных агентах и принять его.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил во вторник на брифинге, что сожжение флага Евросоюза, как и государственных флагов других стран, уголовно наказуемо.

"Мы видим, что радикализм рождает радикализм. Такие действия неприемлемы, кто бы их не совершал. Флаг Евросоюза будет возвращен на свое место", - сказал Папуашвили.

МВД Грузии заявило, что начато расследование в связи с сожжением флага Евросоюза. В ведомстве пообещали, что виновные будут идентифицированы и наказаны в соответствии с законом.

Движение "Альт-инфо", преобразованное в 2021 году в политическую партию "Консервативное движение", активно выступает за сближение Грузии с Россией.