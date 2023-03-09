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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

МВД Грузии сообщило об освобождении всех задержанных участников акций протеста

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные 7-8 марта участники акций протеста перед зданием парламента на данный момент освобождены.

Вместе с тем в МВД заявили, что по произошедшим 7-8 марта "фактам насилия" продолжается расследование.

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"Проводятся следственные действия с целью выявления, идентификации и задержания лиц, причастных к нападению на сотрудников полиции и другим насильственным действиям", - отмечается в сообщении.

Ранее в МВД заявили, что всего в административном порядке 7-8 марта было задержано 133 участника акции.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Начались столкновения полиции и протестующих. Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отозвала законопроект из парламента.

Грузия
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