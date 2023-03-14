Россиянку Сапегу внесли в Белоруссии в список причастных к терроризму

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Осужденную в Белоруссии гражданку России Софию Сапегу внесли в Белоруссии в список причастных к террористической деятельности.

Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, обновлен 14 марта, он доступен на сайте КГБ Белоруссии. Сапега на данный момент замыкает список под номером 1026.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в результате вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, на котором она возвращалась с отдыха в Греции с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Белорусские власти под предлогом сообщения об угрозе подрыва самолета вынудили борт приземлиться в аэропорту Минска, где Сапега и Протасевич были задержаны.

Протасевич - один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, был включен в список лиц, участвующих в террористической деятельности, обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Сапега в опубликованном видео, снятом сотрудниками белорусских правоохранительных органов после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

Суд также постановил взыскать с подсудимой в пользу потерпевших 167,5 тыс. белорусских рублей (около $65 тыс.). На момент передачи дела в суд в нем фигурировали 238 потерпевших.

Сапега отбывает наказание в гомельской женской колонии. В июне 2022 года она подала прошение на имя президента Белоруссии о помиловании. В январе 2023 года стало известно, что власти Белоруссии в помиловании отказали.