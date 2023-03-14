Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Россиянку Сапегу внесли в Белоруссии в список причастных к терроризму

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Осужденную в Белоруссии гражданку России Софию Сапегу внесли в Белоруссии в список причастных к террористической деятельности.

Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, обновлен 14 марта, он доступен на сайте КГБ Белоруссии. Сапега на данный момент замыкает список под номером 1026.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в результате вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, на котором она возвращалась с отдыха в Греции с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Белорусские власти под предлогом сообщения об угрозе подрыва самолета вынудили борт приземлиться в аэропорту Минска, где Сапега и Протасевич были задержаны.

Протасевич - один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, был включен в список лиц, участвующих в террористической деятельности, обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Сапега в опубликованном видео, снятом сотрудниками белорусских правоохранительных органов после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

Суд также постановил взыскать с подсудимой в пользу потерпевших 167,5 тыс. белорусских рублей (около $65 тыс.). На момент передачи дела в суд в нем фигурировали 238 потерпевших.

Сапега отбывает наказание в гомельской женской колонии. В июне 2022 года она подала прошение на имя президента Белоруссии о помиловании. В январе 2023 года стало известно, что власти Белоруссии в помиловании отказали.

София Сапега Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роснефть" не смогла в суде ФРГ оспорить передачу трех НПЗ во внешнее управление

Deutsche Bank отказался от работы с оператором Каспийского трубопроводного консорциума

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"

Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе

Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе

Китай с 15 марта возобновит выдачу туристических виз иностранцам, в том числе россиянам

Что случилось этой ночью: вторник, 14 марта

Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

В Брюсселе заявили, что крах SVB не отразится напрямую на финансовой системе ЕС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });