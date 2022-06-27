Осужденная россиянка Сапега подала Лукашенко прошение о помиловании

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Осужденная в Белоруссии россиянка София Сапега подала прошение о помиловании на имя белорусского президента Александра Лукашенко. Прошение передано администрации колонии, сообщил "Интерфаксу" адвокат семьи Антон Гашинский.

Сапегу приговорили к шести годам колонии на основании ч.3 ст.130 и ч.1 ст.179 УК Белоруссии (разжигание вражды и незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни). Она отбывает наказание в гомельской женской колонии.

Задержание вместе с Протасевичем

Сапега - гражданка РФ, студентка Европейского гуманитарного университета, действующего в Вильнюсе (Литва). Она была задержана вместе с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем в результате вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair 23 мая 2021 года. Пара возвращалась с отдыха в Греции, когда белорусские власти посадили самолет под предлогом сообщения об угрозе подрыва.

Протасевич - один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он являлся также редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Сапега в видео, снятом правоохранительными органами после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности.

Предъявленное обвинение

Изначально Сапега содержалась в СИЗО КГБ Белоруссии, 24 июня была переведена под домашний арест. 20 декабря ей было предъявлено окончательное обвинение по семи статьям УК Белоруссии: ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст. 365 (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел), ст. 366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), ст. 130 (разжигание вражды или розни), ст. 203-1 (незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных), ст. 198 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ст. 389 (угроза в отношении судьи или народного заседателя). В конце декабря 2021 года дело Софии было направлено в суд.

В прокуратуре утверждали, что Сапега выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве и приняла меры по "возвращению доходов, полученных преступным путем".