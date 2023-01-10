Власти Белоруссии отказались помиловать россиянку Сапегу

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии отказались помиловать гражданку РФ Софью Сапегу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Антон Гашинский.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в результате вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, на котором она возвращалась с отдыха в Греции с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Белорусские власти под предлогом сообщения об угрозе подрыва посадили самолет в Минске, где Сапега и Протасевич были задержаны.

Протасевич - один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он являлся также редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Сапега в опубликованном видео, снятом правоохранителями после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

Суд также постановил взыскать с подсудимой в пользу потерпевших 167,5 тыс. белорусских рублей (около $65 тыс.). На момент передачи дела в суд в нем фигурировали 238 потерпевших.

Сапега отбывает наказание в гомельской женской колонии. В июне 2022 года она подала прошение на имя президента Белоруссии о помиловании.