Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Власти Белоруссии отказались помиловать россиянку Сапегу

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии отказались помиловать гражданку РФ Софью Сапегу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Антон Гашинский.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в результате вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, на котором она возвращалась с отдыха в Греции с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Белорусские власти под предлогом сообщения об угрозе подрыва посадили самолет в Минске, где Сапега и Протасевич были задержаны.

В миреЛукашенко счел возможным передать Москве россиянку Софью СапегуЧитать подробнее

Протасевич - один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он являлся также редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Сапега в опубликованном видео, снятом правоохранителями после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

Суд также постановил взыскать с подсудимой в пользу потерпевших 167,5 тыс. белорусских рублей (около $65 тыс.). На момент передачи дела в суд в нем фигурировали 238 потерпевших.

Сапега отбывает наказание в гомельской женской колонии. В июне 2022 года она подала прошение на имя президента Белоруссии о помиловании.

Белоруссия Софья Сапега
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 10 января

Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков

Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков

Польша попросила США оказать давление на Германию по проблеме военных репараций

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2023 году до 3,3%

Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2023 году до 3,3%

Глобальный ущерб от стихийных бедствий 2022 году сократился на 15%

Пашинян не исключил обращения в будущем в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах

Пашинян не исключил обращения в будущем в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах

Резервы Грузии обновили рекорд на фоне роста денежных переводов из России

Вызвавшая скандал книга принца Гарри поступила в продажу в Великобритании

Вызвавшая скандал книга принца Гарри поступила в продажу в Великобритании

Армения отказалась принимать учения ОДКБ в 2023 году

Армения отказалась принимать учения ОДКБ в 2023 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });