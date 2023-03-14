"Роснефть" не смогла в суде ФРГ оспорить передачу трех НПЗ во внешнее управление

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Высший административный суд Германии в Лейпциге признал правомочной передачу государству в доверительное управление трех нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих "Роснефти", сообщает Bloomberg.

Срок действующего управления истекает 15 марта, но может быть продлен.

В сентябре правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM). Таким образом, Федеральное сетевое агентство получило под свой контроль дочернюю структуру НК "Роснефть" и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). На долю Rosneft Deutschland приходится около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей, она является одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке.

Правительство Германии объяснило свои действия необходимостью обеспечить бесперебойные поставки нефти в страну в условиях беспрецедентного энергетического кризиса из-за конфликта на Украине. Среди причин передачи активов в доверительное управление федеральному правительству указывалось и то, что основные поставщики критически важных услуг, такие как страховые компании, ИТ-фирмы и банки, а также клиенты больше не были готовы сотрудничать с "Роснефтью" и принадлежащими ей немецкими предприятиями и организациями. Санкции, введенные с начала конфликта на Украине, затронули не только отдельные российские компании, но и целые отрасли: так, ЕС ввел жесткие ограничения на импорт нефти и нефтепродуктов из России.

"Роснефть", которая настаивает, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объеме, оспорила решение правительства Германии, которое планирует продать эти активы. Проект постановления, разрешающего этот шаг, был подготовлен в феврале и будет обсуждаться в парламенте на этой неделе, сообщает Bloomberg.

"Роснефть" была третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки в Германии. Компания является акционером трех НПЗ (PCK - 54,17%, MiRO - 24%, Bayernoil - 28,57%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,8 млн тонн в год, Операционная деятельность ведется компанией Rosneft Deutschland GmbH. Она управляет как поставками нефти на нефтеперерабатывающие заводы, акции которых принадлежат "Роснефти", так и реализацией нефтепродуктов. В феврале прошлого года антимонопольное ведомство Германии разрешило "Роснефти" увеличить владение в НПЗ PCK Raffinerie в Шведте за счет покупки доли Shell, в результате чего контроль российской компании должен был вырасти с 54,17% до 91,67%. Однако сделка не была закрыта.

Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Другим акционером завода является итальянская Eni (8,33%), которая какое-то время назад заявила о намерении продать свою долю.

Решение Германии о передаче НПЗ в доверительное управление сопровождалось пакетом мер, направленных на диверсификацию поставок нефти на завод, который ранее зависел от российского сырья, поступающего по нефтепроводу "Дружба". Между тем "Роснефть" предупреждала о росте цен на топливо в Германии в случае замещения российской нефти для переработки на предприятии, так как другие акционеры в поисках вариантов использования отличных от Urals сортов нефти рассматривали диверсификацию и смешение. В феврале на завод по МН "Дружба" была доставлена первая партия казахстанской нефти.